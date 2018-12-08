شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يقترب من المباني الحكومية في باقم والان نبدء بالتفاصيل
استعاد سلاسل جبلية برازح
وقال قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي بحسب ما نقله موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن التقدم جاء عقب هجوم مضاد شنه الجيش على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في مركز مديرية باقم، وأن قوات الجيش اليمني شنت الهجوم المضاد عقب محاولة لمجاميع من المليشيا الحوثية مهاجمة مواقع في محيط مركز باقم".
وأشار القائد العسكري اليمني، إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن شنّت غارات ساندت تقدم قوات الجيش اليمني ودمرت تحصينات للمليشيا الحوثية وتعزيزاتها، وأسفرت المواجهات والغارات عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا بينهم قيادات ميدانية، فيما شرعت الفرق الهندسية في تطهير المواقع المحررة من الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها المليشيا.
وفي جبهة رازح بغربي صعدة، استعادت وحدات من لواء الواجب الأول التابع للجيش اليمني، سلاسل جبلية، عقب معارك ضارية ضد المليشيا الحوثية، بحسب مصدر عسكري يمني.
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