شكرا لقرائتكم خبر عن «السلمي»: مواصلة دعم قضايا المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي حرصه على مواصلة دور البرلمان العربي الداعم للقضايا العربية وفِي صدارتها القضية الفلسطينية.

وقال السلمي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد فوزه برئاسة البرلمان العربي لفترة ولاية ثانية اليوم، إن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات القضايا، وتم خلال العاميين الماضيين تشكيل لجنة فلسطين وخطط عمل لمعالجة عدد من القضايا ذات الصِّلة في مقدمتها القدس، وجدار الفصل العنصري، والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن القضية الثانية المهمة هي مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، موضحًا أن المجتمعات العربية تتعرض للكثير من التهديدات من الجماعات الإرهابية التي تهدد أمنها وسلامتها.

وتعهد رئيس البرلمان العربي بالتصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية وحماية سيادة الدول العربية جمعيها باعتبارها خطًا أحمراً ولا يجوز لأي قوى إقليمية أو دولية أن تتدخل في شؤون الدول العربية وتكون جماعات منظمة داخل هذه الدول ترتبط بأجندات منظمة إقليمية أو دولية.