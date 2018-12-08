انت الان تتابع 6 قتلى و120 مصابا بسبب التدافع في ملهى ليلي بإيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٠ م

لقي ستة أشخاص، حتفهم في وقت مبكر، اليوم السبت، جراء تدافع داخل ملهى ليلي في إيطاليا، ومن بين القتلى خمسة مراهقين. وقالت هيئة الإطفاء، إن التدافع ربما يكون قد نجم عن رذاذ الفلفل الذي تم رشه داخل ملهى لانترنا أزورا (المصباح الأزرق) بالقرب من مدينة أنكونا على ساحل البحر الأدرياتيكي في إيطاليا. وتتراوح أعمار المراهقين القتلى بين 14 و16 عاما وهم شابان وثلاث فتيات. كما لقيت إحدى الأمهات التي اصطحبت ابنها إلى الحفلة حتفها أيضا.

وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن عدد المصابين يصل لـ120 شخصا، وحالة عدد قليل منهم خطيرة. وأصيب كثيرون بكدمات وآخرون بكسور في العظم. وكان هناك نحو ألف شخص داخل الملهى ينتظرون بدء حفلة مغني الراب سفيرا إيباستا عندما وقع الحادث. ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن مصاب (16 عاما) قوله إن أحد مخارج الطوارئ