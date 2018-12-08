انت الان تتابع متظاهرة تركع أمام الشرطة: «اقتلوني ولا تخربوا باريس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٠ م
أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فتاة فرنسية تبكي بحرقة وتخاطب الشرطة في العاصمة باريس مساء السبت، "انظروا ماذا تفعلون بنا اخجلوا من أنفسكم، لقد تعبنا من العولمة"، وصرخت الفتاة وهي ترتدي سترة صفراء على بزة عسكرية مموهة: "لا تخربوا باريس". وشهدت مظاهرات "السترات الصفراء"، في أسبوعها الرابع، اليوم السبت، صدامات بين قوات الأمن والمحتجين الذين تجمعوا في جادة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس. وأعلن نائب وزير الداخلية لوران نونيز أن السلطات اعتقلت 1650 شخصا في كافة أنحاء البلاد.
في أول رد فعل على أحداث العنف والشغب التي شهدتها العديد من المدن الفرنسية، اليوم السبت، عقد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستنير، مؤتمرا صحفيا مشتركا، أكدا فيه أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الأوضاع. وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إن مخربون كانوا بين المتظاهرين وقد تم التصدي
في أول رد فعل على أحداث العنف والشغب التي شهدتها العديد من المدن الفرنسية، اليوم السبت، عقد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستنير، مؤتمرا صحفيا مشتركا، أكدا فيه أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الأوضاع.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إن مخربون كانوا بين المتظاهرين وقد تم التصدي لهم.
وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير، أكد أن المواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين أسفرت عن إصابة 118 متظاهرا و17 من عناصر الأمن، مشيرا إلى أنه تم القبض على 1350 شخصا.
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