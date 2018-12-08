مدينة العشاق سابقا.. أفلام لا تُنسى في باريس

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - رغم الثورة الدائرة في فرنسا حاليًا، إلا أن مدينة الحرية قدمت للسينما أفلام رومانسية لا تُنسى، علمت الجمهور معنى الحب وصمدت ضد مجريات الزمن بسبب تعلق الجمهور بها.

بينما يتابع العالم بأكمله ما يحدث في فرنسا باهتمام ودهشة، إذ تحولت المدينة بين ليلة وضحاها إلى آتون مشتعل ثار فيه الفرنسيون على رئيسهم "ماكرون" وسط مطالبات باستقالته، نحاول تذكر بعض الأفلام التي دارت أحداثها هناك؛ لفترة طويلة صدرت لنا صورة عن باريس أنها مدينة الحب والجمال وانطبعت الصورة الذهنية في مخيلتنا فبات من الصعب عدم الربط بين برج إيفل وحبيبين يسيران بجواره ينظران للأضواء اللامعة بشاعرية، وفي تقرير موقع Trip Savvy نستعرض أشهر الأفلام التي تم تصويرها في فرنسا، تلك التي علمتنا كيف نحب وكيف نمنح الحبيب حياة تشبه الأفلام.

1- فيلم Chocolat مأخوذ عن رواية للكاتبة جوان هاريس حملت نفس الاسم، ورغم أن الفيلم الذي قام ببطولته جوني ديب وجوليت بينوش لا بأس به على الإطلاق إلا أن الرواية أفضل بكثير، ويحكي الفيلم عن مدينة صغيرة في أحد ضواحي فرنسا تقوم فيها سيدة بافتتاح محل صغير لبيع الشوكلاتة مع ابنتها ذات الستة أعوام، وبينما تحاول

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