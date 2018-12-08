انت الان تتابع تشيلسي يمنح ليفربول الصدارة بعد الفوز على السيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٦ م

ألحق فريق تشيلسي الهزيمة الأولى بحامل اللقب مانشستر سيتي، بعدما حقق الفوز عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليمنح الصدارة لفريق ليفربول الذي اكتسح بورنموث برباعية نظيفة ورفع رصيده إلى 42 نقطة، بعدما تخلى السيتي عنها الذي تجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا.

بداية المواجهة جاءت حذرة من جانب لاعبي الفريقين، في ظل سيطرة نسبيه للسيتي، الذي بادر بالتهديد في الدقيقة 15، بعدما استلم ساني الكرة داخل منطقة جزاء تشيلسي، إلا أنه ارتكب مخالفة بعد احتكاك مع ديفيد لويز، تشيلسي سجل هدف التقدم في أول تهديد له على مرمى السيتي، بعدما تسلم ويليان الكرة ومررها إلى هازارد