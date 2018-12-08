تشيلسي يمنح ليفربول الصدارة بعد الفوز على السيتي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٦ م
ألحق فريق تشيلسي الهزيمة الأولى بحامل اللقب مانشستر سيتي، بعدما حقق الفوز عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليمنح الصدارة لفريق ليفربول الذي اكتسح بورنموث برباعية نظيفة ورفع رصيده إلى 42 نقطة، بعدما تخلى السيتي عنها الذي تجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا.
بداية المواجهة جاءت حذرة من جانب لاعبي الفريقين، في ظل سيطرة نسبيه للسيتي، الذي بادر بالتهديد في الدقيقة 15، بعدما استلم ساني الكرة داخل منطقة جزاء تشيلسي، إلا أنه ارتكب مخالفة بعد احتكاك مع ديفيد لويز، تشيلسي سجل هدف التقدم في أول تهديد له على مرمى السيتي، بعدما تسلم ويليان الكرة ومررها إلى هازارد
الشوط الثاني اختلف كثيرًا عن الأول استحوذ تشيلسي على الكرة، وأنقذ إيديرسون حارس سيتي ركلة حرة نفذها ويليان في الدقيقة 49، وضاعف الفريق اللندني تقدمه في الدقيقة 78، من ركلة ركنية، نفذها هازارد استقبلها ديفيد لويز برأسية قوية داخل شباك السيتي، وتألق كيبا في التصدي لتسديدة جيسوس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
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