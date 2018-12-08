تجديد حبس 4 من أولتراس أهلاوي في «شغب حوريا الغيني»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٧ م
أرشيفية
قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، تجديد حبس 4 من أعضاء رابطة أولتراس أهلاوي، المحبوسين على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بارتكاب أحداث الشغب التي زامنت مباراة الأهلي وفريق حوريا الغيني بالبطولة الإفريقية باستاد السلام، في القضية رقم 1408 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، واجهت النيابة المتهمين بتحريات قطاع الأمن الوطني التكميلية، وتسلمت تقرير المعمل الفني الجنائي الخاص بالتلفيات التي نتجت تزامنا مع أحداث المباراة، وأنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم.
وجهت النيابة للمتهمين ارتكابهم جرائم الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة. قررت نيابة أمن الدولة العليا خلال الجلسة السابقة، استدعاء مدير أمن النادي الأهلي فرع مدينة نصر لسماع أقواله في القضية. كانت مصادر أمنية قد كشفت أن أحد العناصر
وجهت النيابة للمتهمين ارتكابهم جرائم الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.
قررت نيابة أمن الدولة العليا خلال الجلسة السابقة، استدعاء مدير أمن النادي الأهلي فرع مدينة نصر لسماع أقواله في القضية.
كانت مصادر أمنية قد كشفت أن أحد العناصر المنتمية لرابطة أولتراس أهلاوي، ويدعى "أحمد.ز"، هو المسؤول الرئيسي عن تحريك أعمال العنف، مضيفة أنه «ينتمي لحركة 6 إبريل»، وتزعم أعمال الشغب التي اندلعت أثناء المباراة.
ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلى في دوري الأبطال، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد مؤسسات الدولة.
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