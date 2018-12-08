انت الان تتابع في نوفمبر..جمارك بورسعيد تفرج عن سيارات بـ573 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:شيماء رشاد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٠ م

أعلنت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد، اليوم السبت، عن أن القيمة الإجمالية لسيارات الركوب ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر نوفمبر، حوالي 572 مليون 666 ألف و183 جنيه. وأشارت، أن شهر نوفمبر شهر الإفراج عن 285 سيارة ركوب ملاكي موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائي، وعدد 915 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 340 مليون 236 ألف 238 جنيه، قامت الإدارة بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 147 بيان جمركي.

وأضافت في بيان لها، أنه بلغت الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن هذه السيارات 61 مليون 731 ألف جنيه والرسوم والضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 27 مليون 792 ألف 137 جنيه بإجمالي ايرادات محصلة قدرها 89 مليون 523 ألف 144 جنيه، بينما بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات