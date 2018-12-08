الان تتابع اليماني: لن نقبل تنسيقا إداريا مع الأمم المتحدة في ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

صرح خالد اليماني وزير الخارجية اليمني، اليوم السبت، بأن ميناء الحديدة جزء من سيادة اليمن ولن نقبل تنسيقا إداريا مع الأمم المتحدة.

وقال اليماني، في تصريحات صحفية لقناة العربية، أن وفد الشرعية قبل بمشاورات السويد في الإطار التفاوضي وإجراءات بناء الثقة أولى مراحل خارطة الطريق.

وأفادت مصادر مشاركة في مشاورات السويد بيومها الثالث بأنه تم تشكيل ثلاث فرق مشتركة من وفدي الحكومة وميليشيا الحوثي الإرهابية للبحث في وضع برنامج تنفيذي لإطلاق الأسرى من الطرفين وفقا للاتفاق الموقع بينهما.

ويبحث فريق العمل الثاني في رفع حصار الميليشيا الإرهابية عن تعز فيما يبحث الفريق الثالث في الملف الاقتصادي وإجراءات توحيد عمل البنك المركزي، وتأمين توريد العائدات المالية العامة من مناطق الانقلابيين إلى البنك المركزي في عدن، مقابل دفع رواتب الموظفين الحكوميين في عموم المناطق اليمنية.

في الوقت الذي أكدت فيه مصادر عسكرية يمنية أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في أعمالها الإرهابية والعدائية باستخدام القوارب المفخخة لتهديد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وتحاول الميليشيا الإرهابية التصعيد من أعمالها العدائية والإرهابية في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات السويد لإثبات وجودها وامتلاكها لقدرات تهدد الأمن الإقليمي والدولي.