الان تتابع 125 ألف متظاهر ضمن السترات الصفراء في فرنسا.. والحكومة: الأمر تحت السيطرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير، إن تظاهرات السترات الصفراء تحت السيطرة، حتى الآن.

قال نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن أعداد الموقوفين في احتجاجات باريس وصل إلى نحو 700 شخصا، على إثر تصادمات بين الشرطة والمحتجين من أصحاب السترات الصفراء في محيط جادة الشانزليزيه وسط العاصمة الفرنسية باريس.

فيما أفاد مراسل قناة العربية أن أعداد المعتقلين ارتفع إلى ألف شخص، تزامنا مع خروج 31 ألف شخص شاركوا في تظارهات حركة السترات الصفراء في أنحاء متفرقة بباريس.

وأفاد بإصابة 55 متظاهرا من السترات الصفراء، بعد اشتباك مع الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، وأطلقت قوات الشرطة غازا مسيلا للدموع نحو متظاهرين اقتربوا من القصر الرئاسي، فيما شوهدت ولأول مرة منذ بدء التظاهرات مدرعات قرب قوس النصر لمواجهة الاحتجاجات.