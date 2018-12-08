هجوم غريب من نظام الحمدين ضد تركيا أردوغان.. فيديو

الخليج 365 - أنقرة
شن القيادي المحسوب على نظام الحمدين عزمي بشارة هجوما غريبا ضد نظام رجب طيب أردوغان في تركيا .
ووفقاً لرواد مواقع التواصل الاجتماعي "عزمي يسخر من النظام الديمقراطي في تركيا حيث اوضح ان تركيا قامت باعتقال وتعذيب الآلاف من المدنيين".
وأضاف أحد المغردين "هل اصبح نظام قردوغان لا يطاق بالنسبة لحكومة الحمدين بعد انتقاد عزمي بشارة وعبدالباري عطوان لسياسة قردوغان علناً هل نشهد تراجع في العلاقات التركية القطرية بعد تعدد الانتقادات"؟
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