محمد بن زايد يهنئ الملك سلمان بذكرى البيعة.. ماذا قال ؟

وقال الشيخ محمد بن زايد: "تهانينا إلي خادم الحرمين الشريفين ذكرى البيعة الرابعة.. شهدت المملكة بحكمته وقيادته التقدم والازدهار، وثبت بعزمه وحزمه التاريخي استقرار المنطقة وحافظ على أمنها، نعبر بعهده عن اعتزازنا بمتانة علاقاتنا الأخوية الراسخة، سائلين المولى أن يديم عليه الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير".
وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، سفير السعودية فى الولايات المتحدة الأمريكية، جدد بيعته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وذلك بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتولى الملك سلمان بن عبد العزيز، مقاليد الحكم فى المملكة.
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