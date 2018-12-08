شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة العمال بحزب المحافظين تناقش بنود قانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظمت لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، برئاسة شعبان خليفة رئيس لجنة العمال المركزية؛ وبمشاركة تنسيقية المرأة بالحزب، جلسة نقاشية حول بنود قانون العمل والوقوف على البنود التى تستلزم التعديل وطرح الحلول البديلة لتقديمها فى نهاية المطاف إلى الهيئة البرلمانية للحزب الخروج بصيغة قانونية ومن ثم تقديمها إلى مجلس النواب .

وناقشت الجلسة بند عمالة الأطفال فى قانون العمل والتى خلصت إلى تعديل بند القانون ضمانة لحقوق الطفل، كما اقترح الحضور فى جلسة الاستماع بضرورة إضافة بند فى قانون العمل لعاملات المنازل وضرورة اثبات حقوقهم المشروعة.

حضر الجلسة شعبان خليفة رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، نجوى ابراهيم نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، داليا فكرى عضو تنسيقية المرأة، ولفيف من أعضاء الحزب والمنظمات المدنية.