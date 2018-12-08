الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب تشارك فى "مؤتمر أفريقيا 2018"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب فى مؤتمر الاستثمار "أفريقيا 2018"، والذى انطلقت فعالياته اليوم بمدينة شرم الشيخ، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة "الكوميسا".

وتأتي تلك المشاركة، تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم، الذى اختتمت فاعليات نسخته الثانية فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، وتزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019، والذى سيشهد مشاركة مصرية فاعلة، من خلال عدة مبادرات ومشروعات مشتركة مع الدول الأفريقية الأخرى، بمختلف مجالات التنمية.

وفي هذا السياق، تطلق الأكاديمية عدة برامج تدريبية خاصة بالقارة الأفريقية، أبرزها "البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة"، والذى تم تصميمه ليتضمن محاضرات عن نظريات الإدارة، والاقتصاد، والتخطيط العلمى، والإطلاع على الاتفاقيات الأفريقية، ودراسة علوم التكنولوجيا، ومهارات التفاوض، وغير ذلك.

كما سيطرح البرنامج، في لقاءات حوارية مع متخذى القرار، التحديات التى تواجه القارة، وستطرح مشاريع الحلول من المتدربين، ويشتمل البرنامج كذلك على جوانب ترفيهية وتثقيفية وسياحية.

وتطلق الأكاديمية أيضا "برنامج القيادة التنفيذية للقارة الأفريقية"، والذين يتضمن دراسة معمقة لنظريات الإدارة، والاقتصاد، والحوكمة، والتخطيط العلمي، وتطبيقات الابتكار في المجال الحكومي، ومهارات التفاوض، وبناء فرق العمل، وغير ذلك، بالإضافة إلى الإطلاع على الاتفاقيات الأفريقية، وعقد لقاءات حوارية مع متخذي القرار، لمناقشة التحديات التي تواجه القارة، وطرح مشاريع الحلول من قبل المتدربين، كما يشتمل البرنامج على جوانب ترفيهية وتثقيفية وسياحية.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس من عام 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية، وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.