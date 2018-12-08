شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": إسقاط عضوية من يثبت التأمين عليهم فى وظائف أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صلاح صالح، رئيس لجنة تنقية جداول القيد بنقابة المحامين، وعضو مجلس النقابة، إن عميلة تنقية جداول النقابة مستمرة، مضيفا أنه يتم إسقاط عدد كبير من العضويات يوميا، حيث تصل العضويات التى يتم إسقاطها إلى 100 عضوية أحيانا.

وأضاف صلاح صالح فى تصريحات له ، أن حوالي 160 ألف عضو قاموا بتجديد عضويتهم ، مشيرا إلى أنه تم إزالة عضوية من لم يجدد عضويته ويسدد الاشتراك السنوي بداية من عام 2016، وذلك إعمالا للمادة 170 من قانون المحاماة حيث تنص على زوال عضوية كل من لم يسدد الاشتراك لمدة عامين بقوة القانون، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى المادة.

وأشار رئيس لجنة تنقية جداول القيد بنقابة المحامين، إلى أنه يتم إسقاط عضوية من يثبت التأمين عليهم فى وظائف أخرى من خلال بحث اللجنة، مشددا على أن اللجنة أسقطت حتى الآن عضوية مئآت الآلاف، و أن الغالبية العظمى أسقطت عضويتها بسبب التأمين عليها فى أماكن أخرى.