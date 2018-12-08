بالفيديو .. فرنسية تخلع ملابسها العسكرية وتنهار صارخة «إقتلوني ولا تخربوا باريس»

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

إنتشر مقطع فيديو لفتاة فرنسية ترتدي ملابس عسكرية وتنهار من البكاء خلال تظاهرات السبت التي عمت شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

وصرخت الفتاة في الشرطة بعد أن خلعت ملابسها العسكرية: "انظروا ماذا تفعلون؟ عليكم أن تخجلوا من أنفسكم لقد تعبنا من العولمة ..لا تخربوا باريس فهى لكم قبل أن تكون لي اقتلوني ولا تخربوا باريس".

وقد تداول عدد من مواقع الأخبار الفيديو بإعتبار أنها شرطية تصرخ في المتظاهرين ولكن أظهرت "روسيا اليوم" الحقيقة وقالت أنها فتاة فرنسية من المحتجين وتصرخ في وجه الشرطة.

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