انهيار جزئي لعقارين بمينا البصل وكوم الشقافة غرب الإسكندرية

كتب أحمد عبد العزيز
انهارت أجزاء من عقارين قديمين بمنطقتي مينا البصل وكوم الشقافة بنطاق حي غرب الإسكندرية، دون حدوث إصابات
تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من العقار رقم 25 بحارة ماضي متفرعة من شارع وادي النطرون، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ.
وتبين من المعاينة أن العقار مكون من 3 طوابق، وانهارت أجزاء من سقف الطابق الثاني وظهور حديد التسليح بحالة سيئة مع تلف بالسلم ووسائل الصرف الصحي، دون إصابات.
وتلقى الحي بلاغا آخر، يفيد انهيار شرفة وأجزاء من العقار رقم 15 شارع يسليوس متفرع من شارع...
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