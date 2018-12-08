المرعبي: خيار لبنان النهوض هو بوجود الحريري وافتعال العراقيل بوجهه يضاعف الأزمة

ركّز عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​طارق المرعبي​ على أنّ "للأسف، افتعال العراقيل في وجه رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ يضاعف الأزمة في عملية التشكيل، فالحريري قام بالكثير من التضحيات والتنازلات، والمشكلة عند غيره".

ونوّه خلال رعايته دورة كأس ​الاستقلال​ الرياضية ب​كرة القدم​، الّتي نظّمها في بلدة عيدمون، شباب البلدة، وشارك فيها عدد من الأندية والفرق الرياضية، واستمرّت عدة أيام، إلى أنّ "أنّنا نسمع مؤخّرًا عن إيحاءات بالتفكير بتكليف شخصية أُخرى، فهذا هروب الى الأمام ولن يعالج مكامن المشكلة"، مشدّدًا على أنّ "البديل عن الحريري هو الحريري نفسه، فهو المتمتّع بالتمثيل الشعبي الواسع وصاحب الأفق الوطني والشخصية المحترمة عربيًّا وعالميًّا، و​الدستور​ واضح لمن يريد أن يعود إليه".

وأكّد المرعبي أنّ "خيار ​لبنان​ النهوض هو بوجود الحريري وبالعودة الى الرياضة"، محيّيًا "شباب عيدمون وجهودهم بالاهتمام بالرياضة وتوفير الاجواء الرياضية بالبلدة"، داعيًا إلى "إعطاء القطاع الرياضي في عكار كلّ الرعاية والاهتمام من قبل المعنيين، وسنعمل مع الزملاء النواب على إيلاء هذا القطاع ما يستحق".