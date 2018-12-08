افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا انه "لليوم الثاني على التوالي غرقت ​مستشفى الراعي​ ب​الأمطار​، حيث قام موظفو وإدارة المستشفى بمفردهم بمحاولة إيقاف سيول الأمطار المتدفقة إلى حرم المستشفى من الجوار نتيجة انسداد مجاري ​الصرف الصحي​ وبنتيجة النداءات المتكررة قامت ​بلدية صيدا​ بإرسال ​سيارة​ لتصريف ​المياه​ التي اجتاحت المستشفى وحرمها".

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: بلدية صيدا أرسلت سيارة لتصريف المياه التي اجتاحت مستشفى الراعي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .