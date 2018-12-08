الطبش: لبنان يعيش أزمة حكومية حاليا ونرى بصيص أمل في الشباب

أكّدت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ​رولا الطبش جارودي​، ممثّلةً رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة ​سعد الحريري​، خلال افتتاح إدارة "صناع التغيير للتنمية والتطوير" و"مركز التفكير الإبداعي للتنمية الذاتية والبشرية"، المؤتمر العربي الثاني "الإبداع العربي والريادة التحديات والتحولات"، أنّ "المبدعين الحقيقيّين هم من يبنون الأوطان، وهم نور الحياة، ومن يخطّط للمستقبل. البعض ينام ويحلم بالنجاح، أمّا المبدعون فيستيقظون باكرًا لتحقيقه".

وأعربت عن أسفها لـ"انحدار مستوى التقدّم في الوطن العربي، على الرغم من أنّ العرب هم الرواد الأوائل"، مطالبةً بـ"دور أكبر للمؤسسات الحكومية في دعم المبادرات"، لافتةً إلى "أنّنا نرى بصيص أمل فيكم، والحريري يشجّع على المبادرات، خصوصًا إذا أتت من ​الشباب​". كما اشارت إلى "الأزمة الحكومية الّتي يعيشها ​لبنان​ حاليًّا".