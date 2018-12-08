نديم الجميل دعا الكتائبيين للمبادرة من اجل إنقاذ الحزب من الانهيار

توجه عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​نديم الجميل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الكتائبيين، قائلا: "بعد الصدمات والنكسات المتتالية التي تعرض لها الحزب وبعد القرارات التي اتخذتها القيادة في جو من التسرع والتهور والتي بدأت تعرض وحدة الحزب لاهتزازات قد لا نتحمل نتائجها، اوجه نداء الى رموز الكتائب والغيارى على الحزب من الرفاق المناضلين والمسؤولين الحاليين والسابقين من اجل المبادرة لانقاذ الكتائب من الانهيار".

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