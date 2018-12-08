انحسار تدريجي للمنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من مساء اليوم

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن "المنخفض الجوّي سينحسر تدريجيا عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من مساء اليوم السبت مع بقاء الطقس متقلباً"، متوقعةً ان يكون الطقس يوم الاحد غائم جزئيًا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط ​أمطار​ محلية خفيفة خلال النهار كما تتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1900 وما فوق والإثنين، غائم جزئيًا مع رياح ناشطة وارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات أمام الثلاثاء فغائم جزئيًا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتباراً من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تقارب احيانا 100 كلم/س خاصة في المناطق الشمالية".

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