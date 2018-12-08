رئيس بلدية منيارة خلال إضاءة الزينة بالقرية الميلادية: هيكل وطني يعجّ باللصوص

احتفلت بلدية ​منيارة​، بإضاءة زينة وشجرة و​مغارة الميلاد​، في حديقة البلدية العامة عند المدخل الرئيسي للبلدة، حيث أُقيمت قرية ميلادية ستستمرّ طيلة شهر الميلاد المجيد، وتتخلّلها نشاطات ميلادية بتنظيم من البلدية وشباب البلدة.

في هذا الإطار، لفت رئيس اتحاد بلديات الشفت رئيس بلدية منيارة ​أنطون عبود​، إلى أنّ "طفل المغارة بتعاليمه عبر بالبشرية إلى الانفتاح والعطاء وجعل من المحبة تمثالًا يحفّز فينا قيم الخير والحق والجمال، وتنسف تماثيل عبدناها لأشخاص أو لأشباه رجال قدّسناهم ومشينا قطعانًا خلفهم، دون أن ندري ما المصير".

وشدّد على أنّ "ما أحوجنا إلى سوطك يا طفل المغارة، وأنت تطرد اللصوص وتجار الهيكل، فهيكل وطني يعجّ باللصوص والتجار الّذين يبيعون كلّ شيء بثلاثين من الفضة دون رادع، وشعبك خلفهم يصفّق ويبارك، فالقطيع خلف رعاة يخوفونهم بثعلب، وهم يحضرونهم للذبح أضاح لأموالهم وملذاتهم".