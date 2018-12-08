وزير خارجية البحرين: لبنان اختار ان ينأى بنفسه عن العرب والان ينأى بنفسه عن نفسه وسلامة حدوده

لفت وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "​لبنان​ اختار ان ينأى بنفسه عن العرب والان ينأى بنفسه عن نفسه وسلامة حدوده".

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