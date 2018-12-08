25 جنديا إسرائيليا تجاوزوا السياج التقني في ميس الجبل دون خرق الخط الأزرق

أفادت معلومات صحافية بأنّ "25 جنديًّا إسرائيليًّا تجاوزوا السياج التقني في ​ميس الجبل​، من دون أن يخرقوا ​الخط الأزرق​، في حين تراقب دورية للجيش اللبناني مع قوات "اليونيفيل" الوضع من جهة الحدود اللبنانية.

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