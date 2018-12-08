أعلن الناطق الرسمي بإسم قوات "​اليونيفيل​" ​اندريا تننتي​، أنّ "​الجيش الإسرائيلي​ أبلغ القوات الدولية أنّه وجد نفقًا آخر جنوب ​الخط الأزرق​". كشف في تصريح "أنّه، بالتعاون مع الجهات المعنية، سيزور فريق من "اليونيفيل" الموقع في أقرب فرصة ممكنة للتحقّق من الوقائع".

شكرا لقرائتكم خبر عن تننتي: جيش إسرائيل أبلغ اليونيفيل أنه وجد نفقا جديدا وسنزور الموقع للتحقق من الوقائع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .