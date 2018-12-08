قاسم هاشم: لا أحد يريد الانتقاص من صلاحيات سعد الحريري

لفت عضو "اللقاء التشاوري" "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في حديث تلفزيوني إلى "أننا نأمل عودة الجميع إلى منطق الحوار المنفتح للتوصل إلى حكومة وحدة وطنية جامعة وشاملة"، مؤكداً أن "لا أحد يريد الانتقاص من صلاحيات رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​".

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