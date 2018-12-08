نتانياهو: نحن نقضي على سلاح الأنفاق التابع لحزب الله بشكل ممنهج وحازم

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ على اكتشاف نفق ثاني على حدود ​لبنان​، قائلا: "يواصل ​الجيش الإسرائيلي​ بمشاركة المؤسسة الأمنية العمل على الحدود الشمالية بنجاح باهر، نحن نقضي على سلاح الأنفاق التابع لـ"حزب الله" بشكل ممنهج وحازم، هذه العملية لا تزال في مراحلها الأولية، سنواصل العمل حتى إتمام العملية".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن "اكتشاف نفق إرهابي هجومي أخر امتد من الأراضي اللبنانية الى إسرائيل تم حفره من قبل "حزب الله" وخرق الخط الأزرق حيث يوجد المسار تحت سيطرة جيش الدفاع ولا يشكل تهديدًا"، مشيراً إلى أنه "تم تفخيخ مسار النفق حيث يعرض كل من يدخل اليه من الجانب اللبناني نفسه للخطر ويجري جيش الدفاع أعمال دراسة داخل مسار النفق".

واكد أنه "تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر النفق من لبنان والحديث عن خرق فادح للقرار 1701 وسيادة دولة إسرائيل"، مشيراً إلى أن "واصلت قواتنا خلال نهاية الأسبوع الأعمال الواسعة في المنطقة حتى في الأحوال الجوية العاصفة وستواصل العمل وفق الخطة المقررة لكشف وإحباط الأنفاق الإرهابية".