OTV: الرئيس عون ليس أبدا بوارد الطلب من سعد الحريري الاعتكاف

أكدت قناة الـ"OTV" ان "المساعي تتوافر والمخارج تتكاثر لكن المواقف تتنافر ولكن ما نقل عن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ليس دقيقا ولا صحيحا فالرئيس ليس في وارد الطلب من الرئيس المكلف ​سعد الحريري​ الاعتذار وليس بالـتاكيد في وارد السعي لسحب التكليف مهما تعذر التأليف".

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