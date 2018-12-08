درباس: الحديث عن سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف هو من خارج الصحن الدستوري

شدّد الوزير السابق رشيد درباس على أنّ "الحديث عن إمكانية سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف، هو من خارج الصحن الدستوري".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "بغضّ النظر عن دستورية توجيه رئيس الجمهورية رسالة إلى المجلس النيابي أو عدمه، فهو يؤدّي إلى اضطراب في الحياة السياسية، ولا أنظر إليه من الشق الدستوري بقدر ما أنظر إلى خطورته على الاستقرار في البلد".
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