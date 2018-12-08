درباس: الحديث عن سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف هو من خارج الصحن الدستوري

شدّد الوزير السابق ​رشيد درباس​ على أنّ "الحديث عن إمكانية سحب التكليف من رئيس ​الحكومة​ المكلف، هو من خارج الصحن الدستوري".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "بغضّ النظر عن دستورية توجيه رئيس الجمهورية رسالة إلى ​المجلس النيابي​ أو عدمه، فهو يؤدّي إلى اضطراب في الحياة السياسية، ولا أنظر إليه من الشق الدستوري بقدر ما أنظر إلى خطورته على الاستقرار في البلد".