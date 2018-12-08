نجار: مجلس النواب معني بالتكليف لكن لا يحق له أن يتعاطى بتأليف الحكومة

ركّز الوزير السابق ​ابراهيم نجار​، في الملف الحكومي، على أنّ "​مجلس النواب​ معني بالتكليف، وتكليفه إلزامي، لكن لا يحقّ له أن يتعاطى بتأليف ​الحكومة​، فهو من صلاحيات الرئيس المكلف".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "الإلتفاف على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، هو التفاف على طائفة معيّنة، وقد يُعتبر خروجًا عن العادات والأعراف وخرقًا لما يتضمّنه ​الدستور​"، منوّهًا إلى أنّه "إذا أرسل رئيس الجمهورية رسالة إلى المجلس النيابي، وهذا حقّه الدستوري والبرلماني، وكانت لطلب مؤازرة البرلمان ضدّ رئيس الحكومة المكلف، سيخلق مصاعب إضافية".

وأكّد نجار أنّ "العرقلة ليست بسبب الرئيس المكلف".