مصدر قطري مسؤول للأناضول: أمير البلاد لن يشارك في القمة الخليجية الـ39

كشف مصدر قطري مسؤول وكالة "الأناضول" أن "أمير البلاد الشيخ ​تميم بن حمد​ لن يشارك في القمة الخليجية الـ39، المرتقبة الأحد، بالعاصمة ​السعودية​ ​الرياض​".

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