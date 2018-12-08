جاويش أوغلو: نسعى لإحلال السلام في العالم

أكد وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​ أن "​تركيا​ تبذل جهودا لحل المشاكل بالطرق السلمية لإحلال السلام في العالم"، مشيراً إلى أن "تركيا تسعى دوما لاتباع ​سياسة​ ريادية وإنسانية في العالم"، لافتاً إلى "اننا نبذل جهودا ليس فقط من أجل مصالحنا الخاصة، بل من أجل إحلال السلام في العالم عبر حل المشاكل بالطرق السلمية".

وأكد أنه "من غير الممكن للدبلوماسيين وحدهم أن يحلوا الأزمات السياسية الخارجية، ونحن في تركيا نسعى إلى تنفيذ سياستنا الخارجية عبر التعاون، فلدينا من جهة برلمان ومن جهة أخرى وزراؤنا والإدارات المحلية والقنصليات الفخرية"، موضحاً أن "قنصلية ​ليتوانيا​ الفخرية، ستقوم بخدمة جميع الضيوف والأصدقاء الوافدين من بلدان منطقة البلطيق علاوة عن مواطني ليتوانيا".