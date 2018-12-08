قناة اسرائيلية: نتانياهو عمل مؤخرا على ترتيب العلاقات بين إسرائيل والسعودية

أفادت القناة 12 الاسرائيلية بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عمل مؤخراً على ترتيب العلاقات بين إسرائيل والسعودية بهدف تحقيق تقدم في العلاقات بين البلدين بشكل رسمي وواضح قبل الانتخابات يوسي كوهين رئيس الموساد هو أيضا شريك في هذه الخطوة".
ولفتت إلى أنه "في الآونة الأخيرة وقف نتانياهو إلى جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على غرار رئيس الولايات المتحدة الذي قال إنه سيحافظ على التحالف مع السعودية لصالح إسرائيل".
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