قناة اسرائيلية: نتانياهو عمل مؤخرا على ترتيب العلاقات بين إسرائيل والسعودية

أفادت القناة 12 الاسرائيلية بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ عمل مؤخراً على ترتيب العلاقات بين ​إسرائيل​ و​السعودية​ بهدف تحقيق تقدم في العلاقات بين البلدين بشكل رسمي وواضح قبل ​الانتخابات​ ​يوسي كوهين​ رئيس الموساد هو أيضا شريك في هذه الخطوة".

ولفتت إلى أنه "في الآونة الأخيرة وقف نتانياهو إلى جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على غرار رئيس ​الولايات المتحدة​ الذي قال إنه سيحافظ على التحالف مع السعودية لصالح إسرائيل".