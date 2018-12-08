سیناتور اميركي: العدوان السعودي الوحشي على اليمن خلّف كارثة انسانية

ندد السیناتور الاميركي رند بال بـ"حرب ​السعودية​ على ​اليمن​ ووصفه بالعدوان الوحشي على الابرياء والذي خلّف كارثة انسانية"، مشيراً إلى أنه "يجب علينا وقف تصدير ​الاسلحة​ الى النظام السعودي فوراً".

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