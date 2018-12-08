غريفيث أثنى على الروح الإيجابية التي تظهرها الجهتان في مشاورات السويد

أثنى المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​ على "الروح الإيجابية التي يظهرها الفريقان في مشاورات ​السويد​"، مشيراً إلى أن "الجهتين يناقشان بجدية إجراءات بناء الثقة والحد من ​العنف​"، لافتاً إلى "أننا نأمل بإحراز تقدم خلال هذه الجولة من المشاورات"، مؤكداً "اهمية ضبط النفس على الارض"، داعياً الجهتين الى احترام التزاماتهما".

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