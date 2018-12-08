مسؤول حوثي دعا إلى اجراء المفاوضات في السويد بشكل علني

دعا رئيس ​اللجنة الثورية العليا​ لحركة "أنصار الله" ​محمد علي الحوثي​، المبعوث الأممي إلى ​اليمن​ مارت غريفيت والدولة الراعية للمفاوضات ​السويد​، وأعضاء الوفد الممثل لليمن في المفاوضات إلى إجراء المباحثات بشكل علني، مشيراً إلى أن "الوفد الوطني لا يضيره شيء فهو يتكلم عن قضايا ومظلومية الشعب اليمني ولديه الصلاحيات التي يستطيع أن يحقق بها السلام لوطنه وأمنه".

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