مسؤول ايراني: اعتقال 4 مشتبه بهم بشأن عملية جابهار الارهابية

اعلن مدعي عام مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان علي موحدي راد عن "اعتقال 4 افراد مشتبه بهم في مختلف مدن المحافظة بشان حادثة جابهار الارهابية التي وقعت اول امس الخميس"، مشيراً إلى أنه "سيتم البت في هذا الملف في المجمع الخاص بالجرائم الامنية في مركز سيستان وبلوجستان".

واوضح ان "التحقيقات جارية حول دور المشتبه بهم في العملية الارهابية والكشف عن العناصر الرئيسية الضالعة في هذا الاعتداء الارهابي".