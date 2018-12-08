البنك الدولي توقع أن تسجل التحويلات المالية إلى الدول الفقيرة عام 2018 رقما قياسيا

لفت البنك الدولي إلى أنّ "التحويلات المالية الّتي تشكّل مصدرًا بالغ الأهمية للعائدات في الدول الفقيرة، شهدت ارتفاعًا سريعًا هذه السنة، ومن المتوقّع أن تسجّل رقمًا قياسيًّا"، مبيّنًا أنّ "من المتوقّع أن يزداد حجم الأموال المرسلة إلى البلدان النامية 10،8 بالمئة هذه السنة، ليبلغ 528 مليار دولار".
وأوضح في تقرير أنّ "هذا الرقم القياسي الجديد يأتي بعد نمو متين بنسبة 7،8 بالمئة سُجّل في 2017".
وتدفّقت التحويلات المالية إلى كلّ المناطق، ولكن خصوصًا إلى أوروبا وآسيا الوسطى (20 بالمئة)، وكذلك إلى جنوب آسيا (+13،5 بالمئة)، من ثمّ إفريقيا جنوب الصحراء (+9،8 بالمئة) والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (+9،1 بالمئة) وأميركا اللاتينية وجزر الكاريبي (+9،3 بالمئة) وشرق آسيا والمحيط الهادئ (+6،6 بالمئة).
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