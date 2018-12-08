عضو في مجلس النواب المصري: أمن سوريا ومصر والأمة العربية واحد لا يتجزأ

أكد عضو ​مجلس النواب​ المصري رائف تمراز، أن "أمن ​سوريا​ ومصر والأمة العربية واحد لا يتجزأ"، مشدداً على "عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين السوري والمصري"، مشيراً إلى "اننا نقف مع سوريا وجيشها اللذين يواجهان مؤامرة وحرباً منظمة لتفكيك دولنا العربية وعدم نهوضها علمياً واقتصاديا"، لافتاً إلى أن "هذه المؤامرة الصهيونية يجب أن نواجهها بالتفاف شعوبنا حول جيوشنا الوطنية ودولنا ومؤسساتنا".

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