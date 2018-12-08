الأناضول: أمير قطر لن يحضر القمة الخليجية بالرياض غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن أمير قطر تميم بن حمد لن يشارك في القمة الخليجية التي تستضيفها السعودية غدًا الأحد.

وقالت الوكالة في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "أكد مصدر قطري مسؤول لمراسل الأناضول، أن أمير قطر لن يشارك بالقمة الخليجية التي تستضيفها السعودية الأحد".

وكانت صحيفة "بوابة الشروق" القطرية نشرت مقالة افتتاحية ناقشت فيها احتمالات مشاركة أمير قطر، في قمة الرياض غدًا، وقال كاتبها إن "كل الدلائل تشير إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لن يكون على رأس الوفد القطري في قمة الرياض غدًا، وكلام كثير بأن قطر لن تحضر أصلا، وإن حضرت فسيكون حضورها برتوكوليا لا أكثر ولا أقل".

وأكد المقال على أن "العاهل السعودي بعث برسالة خطية لأمير قطر يدعوه فيها للمشاركة في أعمال القمة".

ومن المقرر أن تنطلق يوم غد الأحد في العاصمة السعودية الرياض، أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، ويعقد قادة دول المجلس اجتماع الدورة برئاسة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف بن راشد الزياني، عن فخره واعتزازه بتكليفه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بنقل الدعوة الكريمة إلى إخوانه قادة دول المجلس للمشاركة في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وقال إن "أصحاب الجلالة والسمو، سيبحثون عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، كما سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة".

وأوضح أنهم "سيبحثون أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة".