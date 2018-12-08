مسؤول بالآثار: التحقيقات ستثبت صحة "فيديو الهرم الإباحي" أو فبركته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال أشرف محي الدين، مدير منطقة آثار الهرم، إن الدكتور خالد العناني وزير الآثار أحال قضية الفيديو الإباحي أعلى الهرم إلى النائب العام، والتحقيقات ستظهر ما إذا كان صحيحًا أم مفبركًا، مؤكدًا أنه إذا كانت الواقعة صحيحة سيتم معاقبة المسئولين.

وأضاف "محيي الدين" في تصريحات لبرنامج "هنا العاصمة" السبت، أن هناك سور يحيط منطقة الأهرامات بالكامل، وبعض السائحين لديهم سلوك غير مسئول وتصدينا طوال الفترات الماضية لبعض التجاوزات.

وتابع: "السور المحيط بمنطقة الأهرامات طوله حوالي 18 كيلو مترا، وهو معزز بكاميرات مراقبة تعمل ليلا ونهارًا، وإذا ثبت صحة مقطع الفيديو الإباحي أعلى الهرم فسيتم مراجعة الإجراءات الأمنية حول منطقة الأهرامات بالكامل".

الفيديو الذي نشره أمس الأول، مصور دنماركي يدعى "أندرياس هيفيد"، عبر "يوتيوب"، ظهر قيامه بتسلق الهرم الأكبر ليلا رفقة صديقته، وتصويره مشاهد إباحية نهاية الشهر الماضي، وذلك وفق ما أعلنه على صفحته عبر موقع "إنستجرام".