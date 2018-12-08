وزيرة البيئة: الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في دعم قضايا المرأة والبيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد:

‎قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أثناء مشاركتها اليوم السبت، في جلسات منتدي إفريقيا 2018، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نموذج يُحتذى به في دعم قضايا المرأة والبيئة.

ويُقام المنتدى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضوره، وتنظمه وزارة الاستثمار بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت "فؤاد" أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمتلك إرادة حقيقة لدعم المرأة ومنحها حقوقها وفتح المجال أمام المتميزات لتحصدن الصدارة إذ تولت المرأة لأول مرة في عهده منصب المحافظ، وحصلت ثماني سيدات على حقائب وزارية في رقم غير مسبوق ليصبح نموذجًا للزعماء يحتذى به في دعم المرأة.

وأضافت وزيرة البيئة أن أحد الثمانية اللاتي ينافسن دائمًا على لقب الأفضل بالجهد والرؤية المبدعة هي الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والتي أقدم لها الشكر مرتين الأولي علي هذا المؤتمر الرائع مع أشقائنا الأفارقة والثانية علي تعاونها المستمر والمثمر معنا في وزارة البيئة ولذلك أعتبرها شريكة في كل النجاحات التي حققتها وزارة البيئة منذ تحملي مسئولية المنصب الوزاري.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن استراتيجية الوزارة في مجال الحفاظ على البيئة ترتكز على عدة محاور ممثلة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتوفير مناخ داعم لتنمية مهارات الشباب والمرأة وإشراكهم في الخطط البيئية مع العمل على دمج القطاع الخاص في منظومة العمل البيئي، إضافة إلى ربط كل هذا بالالتزامات الدولية لدى مصر.

اعتبرت "فؤاد" أن جلسة "السياسات المنظمة لقيادة المرأة" من أهم جلسات المؤتمر إذ أن المرأة تتمتع بدور في غاية الأهمية، وذات ارتباط وثيق الصلة بمجال الحفاظ على البيئة، الأمر الذي يتطلب العمل على دعم وتنمية دور المرأة بصفة مستمرة لمواجهة تحديات القارة الإفريقية.

وأكدت أن نجاح المرأة في المناصب القيادية في البلدان الإفريقية يُعد محورًا في غاية الأهمية لضمان وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقاسم المنفعة، موضحة أن قضية تغير المناخ التي تناقش حاليًا في بولندا أكدت أن تغيرات المناخ لا تؤثر فقط على مسارات التنمية فقط، ولكن أكثر فئة تتأثر بها، وتؤثر فيها هي المرأة.