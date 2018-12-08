بشروط.. جامعة الأزهر تصرح لـ"الهلالي" بالظهور إعلامياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وافقت جامعة الأزهر اليوم السبت، على الظهور الإعلامي للدكتور سعدالدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بالجامعة، على أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية، وبشرط الالتزام بالمنهج الأزهري.

وكان الهلالي أول المتقدمين للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي من جامعة الأزهر، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام دون ترخيص أو موافقة من رئيس جامعة الأزهر، وذلك في إطار سلسلة إجراءات تنظيمية للحفاظ على رسالة المؤسسة الأزهرية وتنظيم العمل تفعيلا لنصوص لائحة القانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١.