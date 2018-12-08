135 مصابًا واعتقال 1385 شخصاً.. آخر إحصاءات مظاهرات "السترات الصفراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ارتفع عدد مصابي "السترات الصفراء" في باريس إلى 135 شخصًا، من بينهم 17 من قوات الأمن.

وبحسب ما ذكره وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير، تم توقيف 1385 شخصًا خلال احتجاجات "السترات الصفراء" اليوم السبت.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، أن تظاهرات "السترات الصفراء" أصبحت تحت السيطرة الآن.

كانت وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت أن عدد المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس، وصل إلى حوالي 8 آلاف مُتظاهر، ولكن أفادت تقارير إعلامية بأن عددهم في جميع أنحاء فرنسا وصل إلى 31 ألف شخص.

وبدأت الاحتجاجات منذ صباح اليوم السبت، والتي اتسعت من كونها تنديدًا بسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية إلى مطالب باستقالته وخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

وتحولت العاصمة الفرنسية باريس للأسبوع الثاني على التوالي إلى ما يشبه "مدينة أشباح" مع بدء اشتباكات بين قوى الأمن ومحتجي "السترات الصفراء" في جادة الشانزليزيه الشهيرة وما حولها.

توافد المحتجون إلى شارع الشانزليزيه الشهير منذ صباح السبت، فضلا عن نقاط أخرى في العاصمة وأنحاء مختلفة في فرنسا.

وطالب المحتجون باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحتى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، لتتجاوز بذلك المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي رفعها المحتجون عند اندلاع الاحتجاجات منتصف الشهر الماضي.

وأغلقت السلطات برج إيفل ومتحفي اللوفر وأورسي ومركز بومبيدو والمتاجر الكبرى ومسرح الأوبرا، السبت بينما ألغي عدد من مباريات كرة القدم. كما قام أصحاب المتاجر بحماية واجهات محلاتهم.