"أكاديمية الشباب" تطلق برامج تدريبية خاصة بإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تشارك الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، في مؤتمر الاستثمار "إفريقيا 2018"، والذي انطلقت فعالياته اليوم بمدينة شرم الشيخ، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة "الكوميسا".

وتأتي تلك المشاركة، تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم، الذي اختتمت فاعليات نسخته الثانية في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وتزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، والذي سيشهد مشاركة مصرية فاعلة، من خلال عدة مبادرات ومشروعات مشتركة مع الدول الأفريقية الأخرى، بمختلف مجالات التنمية.

وفي هذا السياق، تطلق الأكاديمية عدة برامج تدريبية خاصة بالقارة الأفريقية، أبرزها "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة"، والذي تم تصميمه ليتضمن محاضرات عن نظريات الإدارة، والاقتصاد، والتخطيط العلمي، والإطلاع على الاتفاقيات الأفريقية، ودراسة علوم التكنولوجيا، ومهارات التفاوض، وغير ذلك.

كما سيطرح البرنامج، في لقاءات حوارية مع متخذي القرار، التحديات التي تواجه القارة، وستطرح مشاريع الحلول من المتدربين، ويشتمل البرنامج كذلك على جوانب ترفيهية وتثقيفية وسياحية.

وتطلق الأكاديمية أيضا "برنامج القيادة التنفيذية للقارة الأفريقية"، والذين يتضمن دراسة معمقة لنظريات الإدارة، والاقتصاد، والحوكمة، والتخطيط العلمي، وتطبيقات الابتكار في المجال الحكومي، ومهارات التفاوض، وبناء فرق العمل، وغير ذلك، بالإضافة إلى الإطلاع على الاتفاقيات الأفريقية، وعقد لقاءات حوارية مع متخذي القرار، لمناقشة التحديات التي تواجه القارة، وطرح مشاريع الحلول من قبل المتدربين، كما يشتمل البرنامج على جوانب ترفيهية وتثقيفية وسياحية.