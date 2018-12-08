ترامب: جون كيلي سيترك البيت الأبيض بنهاية العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، اليوم السبت، إن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي سيترك منصبه بحلول نهاية العام الجاري.

وكانت شبكة "سي إن إن" ذكرت أمس الجمعة، نقلًا عن مصادر، أن من المتوقع استقالة جون كيلي من منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلال ايام.

وكانت التقارير تحدثت عن توتر العلاقة بين الرئيس دونالد ترامب والجنرال المتقاعد كيلي (68 عاما) منذ فترة طويلة.

وقالت الشبكة الأمريكية إن العلاقات ساءت الآن عن ذي قبل، لكن قرار المغادرة المحتملة لكيلي ليس نهائيا ما لم يتم إعلان ذلك.