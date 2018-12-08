شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إسماعيل: منتدى أفريقيا رسالة تأكيد على استعادة مصر لدورها فى القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد إسماعيل أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ، أن انعقاد منتدى أفريقيا 2018 فى شرم الشيخ رسالة هامة وتأكيد جديد على استعاة مصر فى عهد الرئيس السيسى لدورها الإقليمى ووزنها فى القارة السمراء، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير بالمنتدى من قبل الدول الأفريقية ومسئوليها وأبرز رجال الأعمال والاستثمار بها، لاسيما أن المنتدى يعد من القنوات االمهمة لتواصل وتعزيز العلاقات بين الدول الإفريقية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة أن تأكيد الرئيس السيسى على أن أفريقيا مستقبل الاقتصاد العالمى هو نظرة ثاقبة مبنية على دراسات لأن أفريقيا بالفعل تمتلك كافة العناصر التى تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية، تسهم فيها مشروعات رواد الأعمال بقوة وفاعلية، وبالتالى فالتعاون بين الدول الأفريقية سيؤدى إلى فتح أسواق جديدة وتطوير للتكنولوجيا الصناعية فى القارة السمراء.

وتابع ، أن إعلان الرئيس عن تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها نحو تأسيس أول مركز إقليمى لريادة الأعمال فى مصر بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة فى مصر ودول المنطقة ، وأيضا إطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى كمطورى ألعاب وتطبيقات إلكترونية خلال الثلاث سنوات القادمة ، من شأنه تدعيم وترسيخ قيادة مصر للدول الأفريقية ، وعودة لدور مصر الرائد فى القارة الأفريقية.