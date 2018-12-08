موقع اسرائيلي: جنود اسرائيليون فقدوا رشاشين أثناء عملهم بمنطقة مفتوحة عند الحدود اللبنانية

أفاد موقع 0404 الإسرائيلي بأن " جنود ​الجيش الإسرائيلي​ فقدوا رشاشين من نوع "ماغ" أثناء عملهم في منطقة مفتوحة عند الحدود اللبنانية". واعتبر مصدر عسكري إسرائيلي أن "الحادث خطير للغاية من الناحية ​الأمن​ية وفيما يتعلق بالأمن الشخصي وأمن الجنود، ويجري التحقيق في الحادث".

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