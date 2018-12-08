بلدية طرابلس حذّرت من أشخاص ينتحلون صفة جباة يتقاضون أموالا بإيصالات مزيفة

حذّرت بلدية طرابلس، أهالي المدينة من "أشخاص ينتحلون صفة جباة للبلدية، يجولون على المنازل والمحال، ويتقاضون أموالًا ورسومًا وغرامات لقاء إيصالات مزيفة باسم البلدية".
وأعلنت البلدية أنّ "شرطتها تعمل بمؤازرة الأجهزة الأمنية على ملاحقة هؤلاء وتوقيفهم لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم"، لافتةً إلى أنّ "جباتها يقطعون إيصالات توضح للمواطنين قيمة الرسوم المتوجّبة عليهم، وتتمّ عملية دفع الأموال وتسديد الرسوم حصرًا في مالية البلدية خلال الدوام الرسمي".-
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